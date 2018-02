'Mendigata' muda visual e é comparada a ex-BBB Serginho por fãs

Fernanda Lacerda e Serginho Orgastic Foto: Instagram / @fernandalacerda_oficial | Instagram / @realserginho

Fernanda Lacerda, modelo conhecida por ter sido a 'Mendigata' do programa Pânico nos últimos anos, publicou uma foto de seu novo visual na quinta-feira, 22. Ela, que estava com cabelos loiros, pintou em uma tonalidade mais escura e aproveitou para também fazer uma franja.

O novo penteado fez com inúmeros fãs comentassem uma inusitada semelhança com o ex-participante do Big Brother Brasil Serginho Orgastic, que participou da 10ª edição do programa e foi eliminado em paredão com Dicésar.

Alguns fãs ainda chegaram a apontar semelhança entre Fernanda e Graciele Lacerda, noiva de Zezé di Camargo.

Confira abaixo fotos da Mendigata e, em seguida, de Serginho e Graciele e tire suas próprias conclusões!

