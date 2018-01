Meme favorito de Hillary Clinton ironiza republicanos

. Foto: Reuters/Jim Bourg

Hillary Clinton, candidata democrata derrotada nas últimas eleições americanas, já escolheu seu meme predileto de 2017 — embora ainda não saiba exatamente o que é isso. Como não podia deixar de ser, ele é uma grande gozação ao presidente Donald Trump e aos republicanos.

“É um quadro com todas as pessoas — homens — sentadas em volta de uma mesa decidindo como tirar dinheiro de programas de auxílio à paternidade, maternidade, acesso a planejamento familiar e métodos contraceptivos”, disse ela, durante a Women in the World Summit, evento realizado anualmente em Nova York que reúne mulheres de destaque em suas carreiras.

A mensagem da democrata era uma crítica à foto de uma reunião que o vice-presidente Mike Pence postou em seu Twitter, no dia 23 de março. "Aproveitando a reunião com o Freedom Caucus", disse ele sobre o encontro com uma das alas mais conservadoras do partido republicano, em que se discutiu o projeto de lei para substituir o 'Obamacare'. Na imagem publicada por Pence, não há nenhuma mulher.

“Olhando para aquela foto, você só pensa que deve ser do Saturday Night Live. Não pode ser real”, contou ela. “Meu gif favorito mostrava cachorros sentados ao redor de uma mesa e a legenda falava: ‘Hoje vamos falar da saúde dos felinos’”, completou. Na verdade, Hillary se confundiu: falou a palavra "gif", imagem na internet que tem movimento, mas queria se referir a um meme — viral bem-humorado que faz referência a uma situação inusitada.