Melissa Molinaro faz dança-surpresa para noivo em festa de casamento

Melissa Molinaro e Bryan Kowalski. Foto: Reprodução/Instagram

A atriz, dançarina e cantora canadense Melissa Molinaro, famosa por chegar à semifinal do reality show Pussycat Dolls Present: Search for the Next Doll, fez uma surpresa para o noivo, Bryan Kowalski, na festa de casamento dos dois.

Melissa preparou um número de dança para Kowalski. A apresentação, que impressionou os convidados, demostra um grande preparo da moça.

Confira: