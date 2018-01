Melania Trump é fã de Shonda Rhimes, autora que chamou Donald Trump de 'hipócrita'

Melania Trump é fã das séries criadas por Shonda Rhimes Foto: Brendan McDermid /Reuters | Fred Prouser/Reuters

O jornal The New York Times trouxe uma informação curiosa a respeito de Melania Trump: ela é fã da série How To Get Away With Murder, sucesso da TV norte-americana protagonizado por Viola Davis.

Milhões de pessoas assistem à produção em todo o mundo, mas o detalhe nesta informação é que a criadora da série é a premiada Shonda Rhimes, responsável por outros hits da TV, incluindo Grey's Anatomy e Scandal.

Shonda recentemente criticou Donald Trump, marido de Melania, e o chamou de 'hipócrita' por atacar uma viúva do exército afro-americano e também os jogadores da NFL que protestaram contra justiça racial durante a execução do hino nacional norte-americano.

"Melania me disse recentemente que sua série favorita é How To Get Away With Murder. Eu adoro o fato de a primeira-dama ser uma fã de Shondaland (universo de Shonda, em tradução livre)", escreveu a repórter Katie Rogers.

Outra série que Melania diz acompanhar é Empire, criada por Lee Daniels - que também criticou o presidente, a quem chamou de "nosso karma".