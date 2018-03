Mel Maia recebe críticas sobre seu corpo e é defendida por Alice Wegmann

A atriz Mel Maia recebeu críticas no Instagram por conta do seu corpo e foi defendida por Alice Wegmann Foto: Paulo Belote/TV Globo

A atriz Mel Maia, de apenas 13 anos, foi criticada por seguidores no Instagram após postar uma foto de biquini. Enquanto alguns diziam que ela estava se expondo demais, outros começaram a criticá-la por ter supostamente usado Photoshop na foto. Uma pequena parcela de seguidores ainda criticou o corpo da atriz..

Mel postou um vídeo logo em seguida tentando acabar com as críticas e seguidores começaram a defendê-la, dizendo que ela não precisava provar nada a ninguém. A também atriz Alice Wegmann, que teve problemas com distúrbios alimentares e aceitação do seu próprio corpo, engrossou o coro daqueles que defenderam a atriz.

"Mel, você é linda. Saiba disso, antes de tudo. Depois, saiba também que se tiver celulites, dobrinhas, marquinhas ou o que for: você é tão linda quanto”, escreveu Alice. “Não precisa provar nada a ninguém, flor. O corpo bonito é aquele que tem uma alma bonita habitando ali. E você é dessas. Talentosa, forte, vibrante, e muito maior. Deixa os comentários de lado e vai dar seu mergulho no mar. Um cheiro”, terminou o comentário.

Veja abaixo as fotos postadas por Mel Maia e o comentário de Alice Wegmann defendendo a atriz.

será que isso satisfaz vcs? Uma publicação compartilhada por MEL MAIA (@melissamelmaia) em 11 de Mar, 2018 às 11:49 PDT