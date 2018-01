Mel C diz que está ansiosa para cantar ao lado de Anitta 

Mel C estará no Brasil na próxima semana Foto: Instagram/ @melaniecmusic | Iara Morselli/ Estadão

Mel C está prestes a chegar no Brasil e disse em seu Twitter que está muito animada! No país, ela participará de programas de TV, rádio, fará um show e um encontro com os fãs.

Além disso, a cantora ainda disse que está ansiosa para conhecer Anitta e cantar com ela. As duas apresentarão juntas o Música Boa Ao Vivo, do Multishow, que vai ao ar no próximo dia 27. Elas cantarão sucessos da antiga banda de Mel C, Spice Girls.

Really looking forward to meeting and singing with you @Anitta — Melanie C (@MelanieCmusic) 13 de junho de 2017