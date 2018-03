Mel C consulta advogados para barrar reencontro das Spice Girls

Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Melanie Brown and Victoria Beckham posaram juntas em 2007 Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Recentemente, Geri Horner, Mel B e Emma Bunton anunciaram planos de reunir as 'Spice Girls' para comemorar o 20º aniversário da banda. O trio confirmou um show único no Hyde Park, em Londres, em julho de 2017. Mas Mel C está avaliando com seus advogados uma ação judicial para barrar o reencontro sem ela e Victoria Beckham.

"Mel disse às outras meninas que ela está consultando advogados sobre se a reunião pode seguir em frente sem ela", disse uma fonte do jornal 'The Sun'. Enquanto Mel estaria considerando tomar medidas legais, Victoria estaria "muito favorável" à ideia. "Victoria disse às meninas para seguir em frente. Ela foi muito amável e favorável, o que foi um alívio para elas", afirmou a fonte.

Geri Horner, Mel B e Emma Bunton estariam mantendo contato regularmente por telefone e mensagens de texto com Mel C para tentar convencer a cantora, de 42 anos. Mas até o momento as negociações não evoluíram. "Ela acredita que trouxe credibilidade musical para o grupo e não há Spice Girls sem ela", revelou a fonte.

Enquanto isso, os planos para reunir as Spice Girls continuam avançando. O trio chegou a considerar o nome GEM (sigla com as iniciais de Geri, Emma e Mel) para marcar a reunião do grupo, mas desistiu. "Houve uma conversa sobre usar o nome GEM, mas elas votaram contra, porque a força está na marca Spice Girls".

No mês passado, uma faixa das Spice Girls intitulada 'Song For Her' vazou na internet, tornando-se a primeira música inédita do grupo em nove anos. "As meninas têm estado no estúdio gravando nos últimos meses. O plano consiste em ter novas músicas", afirmou uma fonte na época do anúncio do show em Londres.