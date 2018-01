Mel B faz festa temática das Spice Girls para a sobrinha

A cantora Melaine Brwon, conhecida como a a ex-Spice Girl Mel B. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Os fãs das Spice Girls continuam sonhando com a possibilidade de um reencontro do grupo. Embora não haja nenhuma confirmação, seguidores da cantora Melaine Brown, conhecida como Mel B, estão vendo índicios de que as ex-integrantes estarão juntas nos próximos meses.

Em seu Instagram, a ex-Spice Girl compartilhou fotos do que chamou de Festa das Spice Girls. A sobrinha Tillie Thalia aparece usando uma blusa verde, considerada um ícone usado no clipe da música Wanna Be. Para também lembrar a trajetória do grupo, Tille segurou dois prêmios: um da MTV e outro da BRIT. Tia e sobrinha também usaram macacões dourados, outro tipo de roupa associado às Spice Girls.

Na legenda, Mel B escreveu: "A Spice Girl real pode se levantar, por favor? Me divertindo com roupas e minha sobrinha enquanto a minha Spice Girl aparece".