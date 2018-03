Mel B briga com Mel C por conta da reunião dos 20 anos das Spice Girls

Foto: Divulgação

A notícia de uma reunião das Spice Girls deixou os fãs muito felizes, mas parece que o mesmo não aconteceu com algumas integrantes do grupo. Mel B e Mel C estariam sem se falar depois que Mel C decidiu não participar mais do reencontro de 20 anos da banda.

Uma fonte disse ao jornal The Sun: "Enquanto Mel B, Geri e Emma Bunton estão em sintonia, não há nenhuma relação mais entre Mel B e C. Elas não estão mais se falando há dois meses. Mel B está irritada com Mel C, pois acha que foi uma traição a amizade delas. Elas sabiam que convencer Victoria Beckham para o projeto seria difícil, mas não esperavam que Mel C também fosse sair [do projeto]".

Recentemente foi dito que Mel C estaria "consultando advogados" para ver se as Spice Girls podem se reunir sem ela e Victoria Beckham. Apesar da cantora estar constantemente em contato por telefone e mensagens de texto com Geri Horner e Emma Bunton, ela estaria considerando uma ação judicial contra o trio, que recentemente anunciou planos de reformar a banda feminina em homenagem ao seu 20º aniversário.

De acordo com o que uma fonte disse ao jornal, Mel C "disse às outras meninas que ela está consultando advogados sobre se a reunião pode seguir em frente sem ela. Ela acredita que trouxe credibilidade musical para o grupo e não há Spice Girls sem ela. As outras meninas estão em contato regular com ela por telefone e mensagens de texto".

O trio decidiu desconsiderar o nome GEM - ou seja, Geri, Emma e Mel - para marcar a reunião do grupo, mas ainda está planejando seguir adiante com seu encontro.

A fonte ainda falou que "houve uma conversa sobre usar o nome GEM, mas elas decidiram contra isso, porque a força é através da marca Spice. As meninas estão avançando com os planos de sua reunião assim como estavam antes".