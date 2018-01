Mel B bloqueia acesso do ex-marido às contas da família

Passando por um processo de divórcio conflituoso, a cantora Mel B conseguiu bloquear o acesso de seu ex-marido às contas da família Foto: Reuters / Mario Anzuoni

Após conseguir medida protetiva contra o ex-marido, a cantora Mel B conseguiu também bloquear o acesso de Stephen Belafonte às contas conjuntas que eles mantinham. Com uma fortuna estimada em R$ 157 milhões, a ex-Spice Girl tomou a medida para impedir Belafonte de dilapidar seus fundos como retaliação ao conturbado processo de divórcio pelo qual o casal está passando.

Em entrevista ao tabloide britânico The Sun, uma fonte anônima falou que a ação mexeu com Belafonte. “Ele está perdido agora que não tem mais acesso instantâneo à fortuna da esposa”, disse. O produtor musical estaria até mesmo entrando em contato com conhecidos para pedir dinheiro emprestado.

Para piorar a situação, o site americano TMZ também fez reportagem em que ex-namoradas estariam extorquindo Belafonte para ele não falar com a imprensa sobre os abusos que cometeu contra elas.