Meio-irmão de Prince quer ficar com uma das casas do cantor

Meio-irmão de Prince alegou que tinha um acordo pela casa Foto: Bang Showbiz

O meio-irmão de Prince quer ficar com uma das casas que era de propriedade do cantor, que morreu no mês de abril. Omarr Baker afirma que cuidou de sua mãe, Mattie Shaw, durante vários anos em troca do direito de viver na propriedade que fica em Minnesota. Quem fez a casa foi o cantor, para que sua mãe, que morreu em 2002, passasse seus últimos dias lá, disse o TMZ.

No entanto, a empresa encarregada dos assuntos relacionados a herança de Prince apresentou documentos sugerindo que eles devem vender todas as propriedades do cantor, o que levou Omarr a entrar com uma ação na Justiça.

A notícia aparece depois que foi revelado que a icônica propriedade de Prince - onde ele foi encontrado morto por overdose de Fentanyl em abril - poderia ser colocada à venda apesar das objeções da família do cantor.

A casa estaria avaliada em cerca de US $ 7 milhões. Desde a morte de Prince, o administrador dos bens do cantor entrou com um pedido legal para começar a vender algumas de suas propriedades. Além dessa casa, o cantor também deixou imóveis em Beverly Hills, Nova York e em outros lugares.

No entanto, sua família aparentemente não está interessada em vender essa icônica casa. Segundo fontes, eles estariam dispostos em transformar a propriedade em um museu em memória do astro.