Meghan Trainor está apaixonada por Ed Sheeran e manda indireta em entrevista

Meghan Trainor revela que está apaixonada por Ed Sheeran Foto: Bang Showbiz

Meghan Trainor revelou que está apaixonada por Ed Sheeran e que não deixaria escapar a oportunidade de sair com ele.

"Adoraria ter um encontro romântico com ele. Ele iria envolver seus braços ao redor de mim, e nós apenas iríamos fazer aquela coisa de lado", disse a cantora à rádio Kiss FM.

Encantada com o astro do hit Thinking out Loud, Meghan disse na entrevista que não é das mais despojadas na arte da conquista.

"Estava em um clube com minha família, e era um dos aniversários do meu irmão. Nós estávamos na pista de dança, e minha música veio (All About the Bass). Um cara nos viu curtindo muito, se aproximou e disse: 'oh, isso é você cantando', e eu respondi: 'cara, você acabou de tirar uma foto minha, cinco segundos atrás'", lembra.

Além de falar sobre amor, a cantora aproveitou para se oferecer ao posto de jurada do reality show The X Factor e ocupar o cargo deixado pela cantora Cheryl. "Eu adoraria. Amaria fazer isso, quero fazer isso tanto. Irei fazer isso, irei, eu prometo."