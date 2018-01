Meghan Markle vai fazer um discurso em seu casamento com príncipe Harry, diz jornal

Meghan Markle e príncipe Harry. Foto: REUTERS/Ben Birchall/Pool

O casamento de príncipe Harry e Meghan Markle, que vai ocorrer no dia 19 de maio, terá algumas diferenças em relação a outros casamentos da família real britânica.

De acordo com o jornal The Times, a atriz está preparando um discurso para a cerimônia – não faz parte do protocolo tradicional a noiva discursar no casamento.

"O sentimento é que, se o pai de Meghan não fala por ela, ela quer ter a chance de agradecer ao seu marido e a todos os que os apoiaram. Harry acha uma ótima ideia", disse uma fonte próxima ao casal ao jornal.

Segundo o Entertainment Tonight, Meghan já escolheu o vestido de noiva e já fez algumas provas no Palácio de Kensington.