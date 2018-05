Meghan Markle usa vestido diferente para festa do casamento

Meghan Markle e príncipe Harry deixam o Castelo de Windsor em um Jaguar e seguem para a recepção noturna Foto: Steve Parsons/pool photo via AP

Havia um Jaguar conversível de 1968, havia um noivo em um smoking de veludo preto e havia a nova duquesa de Sussex, a mulher antes conhecida como Meghan Markle, em um vestido de crepe com as costas à mostra e gola alta, criado por Stella McCartney. E assim o recém-criado casal real trouxe um casamento que combinou a tradição real com a modernidade e o multiculturalismo digno de James Bond.

Leia também: Kate Middleton repete vestido no casamento real

O vestido foi o segundo look de uma designer britânica usado pela duquesa no dia de seu casamento. Como Clare Waight Keller, que fez o primeiro vestido de noiva, McCartney é praticamente um par da duquesa, e ambas as designers são mulheres trabalhadoras que esculpiram seus próprios caminhos na indústria da moda e fizeram suas próprias escolhas.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 de maio de 2018

Príncipe Harry e Meghan Markle vão para a festa noturna de casamento na casa Frogmore Foto: AFP PHOTO / POOL / Steve Parsons

De acordo com McCartney, ser escolhida para “representar o design britânico” foi “um dos momentos mais honrados da minha carreira”.

Ao contrário do vestido nupcial, no entanto, o vestido de festa da duquesa estava repleto de glamour e sedução. Seu coque um pouco bagunçado, que está começando a parecer uma assinatura - com os cabelos escapando significando sua abordagem mais relaxada ao seu papel - foi liberado do véu.

Veja os detalhes do vestido de noiva usado pela Duquesa de Sussex:

Esse look pode não fazer parte da história da família real como o vestido do casamento, mas é tão parte da história deste dia como o primeiro vestido. A peça para a noite representou a cultura pop e o entusiasmo da imagem deste casal, em si um casamento das antigas tradições e novas causas que o casal adotou.

O efeito era de uma mulher que conhece sua própria mente e corpo; que entende o quão longe ela pode empurrar o protocolo e o poder de uma imagem oficial. Uma mulher que poderia ter sido mexida pela experiência de ontem, mas nunca foi abalada.

Veja as fotos do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle: