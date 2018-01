Meghan Markle quer entrar com sua mãe na igreja no dia do casamento com Harry

Meghan Markle e príncipe Harry vão se casar em maio de 2018. Foto: REUTERS/Toby Melville

Desde que foi anunciado o noivado, o casamento de príncipe Harry e Meghan Markle é alvo de muitas especulações – desde como será o vestido dela até o sabor do bolo que será servido.

Agora, uma fonte próxima a atriz diz que ela quer quebrar a tradição britânica e entrar na igreja ao lado de sua mãe, Doria Ragland.

De acordo com o E!, Meghan quer entrar na igreja ao lado da mãe e não do pai, Thomas Markle, que seria um pouco mais recluso. O casamento vai ocorrer na capela do Castelo de Windsor em 18 de maio.

Não se sabe como é o relacionamento de Meghan com o pai, mas vale ressaltar que ele assinou, junto com a mãe, um comunicado oficial parabenizando a filha e Harry pelo noivado.