Médicos suspendem sedativos e Arlindo Cruz sai do coma induzido

Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, disse em seu perfil no Instagram que seu pai já não está mais em coma induzido.

Os médicos suspenderam a sedação e agora a família espera que o cantor acorde do coma.

"Queria dizer que ele saiu do coma hoje e que vai dar tudo certo. Os sedativos já não estão mais colocando e agora é só esperar ele acordar. Demora um pouco para sair do organismo. É esperar para ver como ele vai acordar. Ainda não sabemos sobre sequela, mas é rezar para que ele tenha o menor tipo possível, que volte a cantar e a ter uma vida ativa", disse Arlindinho no vídeo publicado na tarde deste sábado, 1º de abril.

Arlindo Cruz deu entrada na Casa de Saúde São José, no Rio, após sofrer um AVC enquanto tomava um banho em sua casa no dia 17 de março. Ele e o filho viajariam naquele dia a São Paulo, onde fariam um show juntos.