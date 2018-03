'Me criticaram de todos os jeitos', diz Bela Gil sobre alimentação da filha

Na opinião da apresentadora, cúrcuma é muito melhor para os dentes que qualquer pasta de dente! De acordo com um post feito no Facebook dela, a planta é antisséptica, antibiótica, anti-inflamatória e não tem aditivos artificiais, como as pastas. Mas ela arrisca outros ingredientes também. Na foto, pasta de dentes de argila que ela ganhou do irmão.

Foto: Reprodução/Instagram