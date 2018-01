MC Livinho após polêmica: 'Não vou ferir ninguém que não me fere'

O cantor MC Livinho Foto: Instagram / @mc_livinho

Após ser acusado de ter agredido um técnico de som após um show no último fim de semana (clique aqui para entender o caso), o funkeiro MC Livinho resolveu publicar um desabafo em sua conta no Instagram.

Em caixa alta, demonstrando irritação, escreveu: "Meu estilo gangster te afeta? F***-se! Não vou ficar pagando do que não sou pra te agradar. Não vou ferir ninguém que não me fere, não vou ser injusto com quem é justo, vou ser eu, MC Livinho, goste de mim assim ou não, mano".

Em seguida, continuou o recado: "Me cobre no talento, nas músicas, nas letras, não no que acontece por trás das câmeras seus c***. Vocês são manipulados o tempo todo, abre a p*** da mente de vocês."

Na sequência, Livinho se colocou em patamar de ídolo, garantiu que não vai "colocar uma máscara" para não ser entregue às "drogas", "doença degenerativa" e ser "morto pelo sistema" no futuro. Após afirmar ter caráter, encerrou: "Só fale do que tem certeza".

Livinho também aproveitou para 'filosofar' na publicação: "Sabe qual é? Todos querem a perfeição e ninguém consegue pelo menos tentar ser. Então o que fazem? Julgam o próximo. Eles querem que você seja a mudança, querem que você seja apontado, mas eles não aceitam ser apontados. Querem que você seja o exemplo, mas não são o exemplo".

Confira a publicação abaixo:

Uma publicação compartilhada por Mc Livinho (@mc_livinho) em 28 de Jan, 2018 às 3:15 PST

Veja também a publicação com a acusação: