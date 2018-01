MC Kevinho começa a namorar ex de Biel e os dois funkeiros se alfinetam nas redes; entenda

De um lado, Kevinho e Flavia Pavanelli. Do outro, Biel com sua atual namorada, Duda Castro. Foto: Instagram/@matheussouza | Instagram/@biel

O assunto da madrugada desta quarta-feira, 27, nas redes sociais, foi a discussão entre os funkeiros Biel e MC Kevinho. Tudo começou quando o cabelereiro Matheus Souza publicou no Instagram uma foto ao lado de Kevinho e da youtuber Flávia Pavanelli, namorada dele e ex de Biel.

Biel comentou na foto: "Você é o melhor empreendedor da história, meu amigo". O comentário não foi bem visto pelos internautas, que acharam estranho Biel comentar em uma foto em que a ex-namorada aparece ao lado do atual parceiro. Ele então respondeu, em inglês: "Alguém pode me dizer por que isso é tão engraçado?".

Uma publicação compartilhada por Matheus Souza (@matheussouza) em 26 de Dez, 2017 às 1:26 PST

Kevinho então comentou: "Biel, você não cansa de fazer merda para se afundar sozinho? Vou te mostrar como se deve tratar uma mulher e como se faz um hit! #difunto". Mas a briga não acabou por aí, e foi a vez de Duda Castro, atual namorada de Biel, se envolver.

Cê acredita? 130 e poucos K de tweets sobre a Tag do Biel feat Kevinho feat Fla Pavanelli e a bilingue pic.twitter.com/o5Nj0oxXOQ — JiminaStylinson (@JiminaStylinson) 27 de dezembro de 2017

A namorada do biel é tipo eu quando terminar meu cursinho de inglês online pic.twitter.com/4cqUznk4BE — Richard Cardozo (@Richar_cardoz0) 27 de dezembro de 2017

Ela fez um grande comentário, no qual mistura frases em português e inglês, criticando Kevinho. "Quase ninguém entendeu o significado do comentário, muito menos você. Mas, já que resolveu responder na ironia, vamos ficar no mesmo baixo nível que você e do que você chama de arte e deixar os fatos certinho: primeiro o estilo de roupa, depois o cabelo e agora a ex? É engraçado, mas, no fim do dia, são apenas negócios, né? Até semanas atrás, sua namorada não parava de mandar indireta por vídeos no YouTube para o meu namorado e claro que não devemos deixar de comentar sobre os Snapchats enviados quando ela estava comprometida com outro, e ainda falava para amigos nossos o quanto ela amava o Biel", comentou Duda. [O E+ traduziu as partes em inglês para melhor compreensão].

A discussão poderia ter acabado aí, mas mais uma pessoa se envolveu: o MC Gui aparentemente curtiu alguns comentários e, por isso, Duda se virou contra ele. "Espera, você também? Calma, mas não foi a sua equipe que fez de tudo para marcar uma reunião em nosso hotel algumas semanas atrás onde foi oferecido 1 milhão + casa e carro para o Biel simplesmente passar um ano no País trabalhando com vocês?", comentou ela, ao que MC Gui respondeu: "Haha, com certeza não! Cê acredita? Minha equipe tem bom senso".

O biel e a namorada dele ainda conseguiram fazer um meme antes do ano acabar pic.twitter.com/YRwLlWktcl — look skywalker (@matt_mourao) 27 de dezembro de 2017

Depois disso, MC Gui ainda publicou um vídeo em seu Stories ironizando a situação, cantando uma música que dizia: "Eu não sei falar muito bem português/inglês".

Nas redes sociais, os internautas passaram a madrugada acompanhando a briga e o nome de Biel foi parar no topo dos tópicos mais comentados do Twitter Brasil – a maioria dos usuários está fazendo piadas com a mistura de português e inglês do funkeiro e de sua namorada.

Confira algumas reações:

Que mico essa namorada do Biel usando o Google tradutor. pic.twitter.com/WFzxnbVTgP — Blocks da Sônia (@afazendagifs) 27 de dezembro de 2017

thank you biel e sua namorada por terminar 2017 fazendo mais um meme nos 42 do second time pic.twitter.com/jPjVdXDmx4 — andressa (@EUANGEL2) 27 de dezembro de 2017

eu chocada com essa namorada do Biel, só tenho um meme para ela pic.twitter.com/sA6OOX3Plm — Nay (@naaaaay_) 27 de dezembro de 2017

Maluco, a namorada do Biel criou a primeira tendencia de 2018: the art of speaking english enquanto argumenta in portuguese. Já quero aderir e fazer disso one of the best hits em 2018. — Maurício Meirelles (@MauMeirelles) 27 de dezembro de 2017

Sobre a treta do Biel: Do you believe , Kevinho? pic.twitter.com/n88vNwyijt — Meme é Vida (@MemeeVida) 27 de dezembro de 2017

xx: vc sabe falar inglês? th: sei xx: qual o nível? th: nivel namorada do biel xx: forme uma frase th: let's stop here pra não piorar a situação — taekook conversas (@taekooktalking) 27 de dezembro de 2017