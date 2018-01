MC Guimê e Lexa dão tempo no relacionamento e deixam de se seguir nas redes

Guimê e Lexa dão tempo um dia antes de o namoro completar oito meses Foto: Reprodução/Instagram

MC Guimê e Lexa iriam completar oito meses de namoro neste domingo, 22. Mas a data não será de comemoração. Isso porque o casal resolveu dar um tempo no relacionamento. Os fãs já haviam notado a ausência das alianças em fotos recentes. Outro fato que denuncia a ruptura é que os dois deixaram de se seguir nas redes sociais.

De acordo com uma fonte ligada ao jornal carioca 'Extra', foi Lexa quem tomou a decisão, motivada pelas insistentes crises de ciúme do funkeiro. Guimê parece não ter gostado muito da ideia de a namorada ter se tornado musa do Carnaval 2017.

Na última sexta-feira, 20, Guimê usou o Twitter para expor uma possível insatisfação com a noiva. "Algumas situações vão bem mais além do que os nossos olhos podem ver", escreveu. Em outra mensagem, retuitada, o artista foi ainda mais direto: "Ninguém é insubstituível, vacilou, já era".