MC Gui termina namoro com Luiza Cioni: 'Nossas diferenças foram maiores'

Casal namorava há pouco mais de um ano. Foto: Reprodução/Instagram

Depois de pouco mais de um ano de namoro, MC Gui e Luiza Cioni não estão mais juntos. O funkeiro anunciou o fim do relacionamento por meio de uma postagem no Instagram.

Leia também: MC Gui é detido por dirigir sem habilitação e em alta velocidade

"Vim comunicar a todos vocês que não estou mais em um relacionamento sério. Passei momentos incríveis ao lado dessa pessoa maravilhosa que tive ao meu lado, mas nossas diferenças foram maiores", disse na legenda da foto com Luiza, fechada para comentários.

O casal chegou a terminar em outubro do ano passado, mas logo depois voltaram. Em entrevista ao The Noite em julho, Gui contou que foi muito difícil conquistar Luiza. "Foi por isso que me apaixonei por ela. Para mim era tudo tão fácil. Daí tomei um 'toco' e fiquei louco", disse.