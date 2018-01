MC Carol perde tudo em temporal e pede ajuda dos fãs para se reerguer

Foto: Marcella Zamith /I Hate Flash

A funkeira MC Carol, do reality show Lucky Ladies (FOX Life/2015), postou no último domingo, 1 de maio, um vídeo em seu Facebook onde ela mostra cenas de sua casa, que fica localizada em uma comunidade em Niterói, após ser totalmente alagada por um temporal. Além do vídeo, Carol postou um relato contando como seu período de infância e adolescência foram difíceis até ela ser reconhecida como cantora de funk e conseguir comprar suas próprias coisas e alugar uma casa bem localizada na comunidade em que cresceu.

A cantora explica que o alagamento ocorreu logo na primeira chuva em que enfrentou na nova casa e denuncia várias irresponsabilidades da imobiliária, que segundo ela, ofereceu a propriedade por um preço menor de aluguel, omitindo a informação de que a casa sempre alagava em caso de chuvas. MC Carol conta que perdeu todos os seus móveis, mantimentos, roupas e sapatos, sobrando apenas sua cama e um guarda-roupa, que estavam no andar de cima no horário da chuva.

No final desta tarde, Carol agradeceu o grande apoio dos fãs durante as horas em que o seu vídeo foi postado e publicou um link para que possam ajudar em uma espécie de 'vaquinha virtual', para assim conseguir recuperar todos os seus pertences que foram perdidos.

Para contribuir com a cantora, basta acessar esse link e doar qualquer quantia de dinheiro para que ela consiga remobiliar sua casa.

"Só o que salvou, foi a minha cama, meu guarda-roupa que estava no quarto de cima, minha fé em Deus e o dom que o meu Deus maravilhoso me deu de se REGENERAR".

Leia também no E+:

Frejat diz que recebe cartas psicografadas de Cazuza

Cantora Rosanah leva choque e desmaiara durante show