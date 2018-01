Matthew Lewis, o Neville, está noivo. Foto: Reprodução/TMZ

O amor está no ar para Matthew Lewis, o Neville Longbottom de Harry Potter. Ele ficou noivo de sua namorada, Angela Jones, em novembro.

"Os dois estão na lua. Eles começaram a namorar em julho e se deram bem de cara", disse a a assessoria do ator ao site E! Online. O pedido aconteceu em Paris, super romântico.

E os dois se conheceram justamente por causa de Harry Potter, no evento do The Wizarding World, um parque temático da saga nos parques da Universal, em Orlando.