Mary, Alice e Victoria são nomes mais cotados em casas de apostas para filha de William e Kate

Kate Middleton e Princípe William no tapete vermelho da premiação do BAFTA Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

LONDRES - Mary, Alice e Victoria são as opções favoritas para o nome da próxima filha do príncipe William e sua esposa Kate, de acordo com a casa de apostas William Hill.

O nascimento da quinta britânica na linha sucessória ao trono se aproxima. A criança assumirá seu lugar nessa linha atrás do avô, o príncipe Charles, do pai William e dos irmãos mais velhos George e Charlotte.

É grande a expectativa de que Kate dê à luz neste mês, poucas semanas antes do casamento do irmão de William, o príncipe Harry, com a atriz norte-americana Meghan Markle no dia 19 de maio.

O nome mais popular é Mary (3 para 1), seguido de Alice (6/1) e Victoria (8/1), informou a William Hill. Se for um menino, os favoritos são Albert, Arthur e Fred ou Frederick (12/1 cada).