Maroon 5 lança clipe com integrantes vestidos de Pokémons

Maroon 5 faz clipe paródia de 'Pokémon Go'. Foto: Reprodução/Twitter

Lembra das fotos dos integrantes do Maroon 5 vestidos de Pokémon? Pois eles finalmente lançaram o clipe de Don't Wanna Know, em que fazem uma paródia do jogo Pokémon Go e tentam ser 'capturados' enquanto andam nas ruas.

O tom de comédia do clipe é porque o responsável pela direção é David Dobkin, responsável por filmes como Penetras bons de Bico e Eu Queria Ter a Sua Vida. No clipe, porém, os fãs podem estranhar um detalhe: Kendrik Lamar, que faz um featuring na música, não participa do vídeo.

Don't Wanna Know é a primeira música do Maroon 5 desde maio de 2015, quando o álbum V foi relançado. A canção terá sua primeira apresentação na TV no dia 3 de novembro, no Ellen DeGeneres Show. Confira o clipe abaixo: