Marlon Teixeira ensina seus 'truques' de sedução - e a internet não perdoa

Modelo brasileiro mostrou suas habilidades na atuação Foto: Reprodução de cena do vídeo da Vogue Paris

Conhecido no mundo fashion como a 'versão masculina de Gisele Bündchen', o modelo Marlon Teixeira tem sido alvo de comentários engraçados na internet. Tudo porque o rapaz ensinou seus 'truques' de sedução para a Vogue Paris.

Sob o título As 7 Faces do Cinema, Marlon precisou mostrar suas habilidades como ator em curtas cenas de sedução, medo, morte, olhar de cowboy, surpresa, loucura e felicidade.

Embora tenha recebido elogios por sua beleza, os internautas do mundo inteiro não gostaram - nem um pouco - das interpretações do brasileiro. E os comentários foram muito engraçados.

"Ele me lembra as dicas de atuação do Joey, de Friends", comentou Tereza Blaštíková. "Que continue somente como modelo, porque se tentar ser ator morrerá de fome", escreveu Maríanella Aigner. "Ele é definitivamente bonito, mas ele está tentando atuar constipado?", questionou Leonor Rutledge.

Assista ao vídeo: