Mark Salling é encontrado morto após assumir culpa em caso de posse de pornografia infantil

Mark Salling, ator famoso por sua participação na série Glee, foi encontrado morto no leito de um rio em Sunland, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele esperava a sentença por posse de pornografia infantil.

As informações foram obtidas e divulgadas pelo site TMZ. Segundo o portal, a polícia trabalha com a hipótese que Mark tenha cometido suicídio. O advogado do ator confirmou à Associated Press que ele morreu nesta terça-feira, 30, porém não informou a causa da morte.

O ator fechou um acordo judicial e esperava a sentença após declarar culpa, em outubro de 2017, nas acusações de posse de pornografia infantil. A sentença estava estimada entre quatro e sete anos de prisão, além de ter que passar 20 anos após o confinamento sob supervisão e acompanhamento psiquiátrico.