Mark Salling é afastado de série por acusação de pornografia infantil

Foto: Divulgação

O ator Mark Salling, famoso por seu papel na série Glee, foi demitido da série 'Gods and Secrets, da qual participava, após ter sido indiciado por crime de pornografia infantil na última sexta-feira, 27, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O diretor da série, Adi Shankar, emitiu um comunicado oficializando o afastamento, segundo o site TMZ.

Ainda segundo o site, o diretor ainda vai doar um percentual dos lucros da série para uma instituição de apoio a crianças abusadas sexualmente. "Abuso de crianças é um câncer cultural cujos tentáculos penetram muito mais profundamente do que uma única celebridade pega com imagens ilícitas em seu computador", disse Shankar no comunicado.

Agora que foi indiciado, Salling passará por julgamento e pode pegar de cinco a dez anos de prisão. Em dezembro de 2015, ele foi preso pelo crime em Los Angeles, depois que seu computador foi apreendido com centenas de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Na época, o ator pagou a fiança e foi liberado.