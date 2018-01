Marina Ruy Barbosa relembra tempos de 'magrela' e 'desengonçada'

. Foto: Reprodução / Instagram @marinaruybarbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa, que será uma das juradas desta edição da Dancinha dos Famosos do Domingão do Faustão, relembrou sua participação no quadro, ocorrida dez anos atrás, em 2007.

"Era muito desengonçada, magrela, comprida. Fui uma das primeiras a ser eliminada mas me fez muito bem. A partir da Dancinha, descobri que não precisava me levar tão a sério. Fiquei mais solta", disse no programa que foi ao ar no último domingo, 1.

À época, Marina saiu do programa logo de cara, após dançar o samba Se Gritar "Pega Ladrão". "Eu dancei tão bem, Faustão, que fui a primeira eliminada", brincou com o apresentador.