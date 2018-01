Marina Ruy Barbosa publica vídeo dançando 'Paradinha'

Marina Ruy Barbosa Foto: José Patrício / Estadão

A atriz Marina Ruy Barbosa mostrou que está com os passos em dia com um dos principais sucessos da música no momento: Paradinha, de Anitta.

"A gente trabalha desde as oito da manhã, mas no final do dia a gente tenta aprender a dançar a Paradinha!", publicou ela em seu Instagram, enquanto arriscou uma coreografia ao lado de seu amigo e diretor do clipe original, Burno Ilogti.

Ela também fez questão de marcar a cantora Anitta na publicação, que já teve mais de 1,6 milhões de visualizações até o momento.

Confira o vídeo abaixo!