Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão irão se casar três vezes

Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão se casaram na Tailândia Foto: Luciana Prezia/Estadão

Marina Ruy Barbosa e o piloto Xande Negrão já realizaram a primeira cerimônia religiosa de seu casamento. O casal está junto desde o Réveillon de 2015 e sete meses depois ficou estava noivo. Durante uma viagem para a Tailândia, Xande pediu a amada em casamento em uma praia paradisíaca.

I said YES! ❤️ Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Jul 9, 2016 às 11:19 PDT

Um dia depois do pedido de noivado, o casal realizou a primeira celebração do casamento. Marina e Xande foram abençoados por dois monges budistas.

A cerimônia foi mantida em segredo até a volta dos dois para o Brasil e o início dos preparativos para as outras celebrações. Mas Marina publicou uma foto da cerimônia secreta em seu Instagram, em outubro do ano passado.

Já no Brasil, a celebração religiosa ocorrerá em Goiás, em uma capela da fazenda da família de Xande. A festa será realizada no começo de outubro em Campinas, cidade em que os pais do noivo moram.