Marina Moschen comemora última quimioterapia da mãe 

Em janeiro ficamos sabendo que o Linfoma não Hodgkin da minha mãe tinha voltado. Nesses últimos meses passamos muitas coisas. Momentos bons, ruins, de alegria, preocupações, alívio... mas o mais importante: passamos juntinhas. Ela fez a última das suas quimios marcadas e mês que vem vamos saber se o tratamento encerrou. Nunca vi muito sentido de postar isso por aqui, mas hoje é um dia de comemoração ❤️ e fiquei com vontade de falar que tenho muito orgulho de você, mãe. Te amo demais.

