Marina Dias será a nova capa da 'Playboy'

Foto: Divulgação

Marina Dias será a próxima capa da Playboy. Modelo, ela despontou no mundo da moda no final dos anos 1990 e atraiu olhares por ter muitas tatuagens no corpo, ao contrário da maioria das tops da época. "Faço 40 anos em julho e tenho que comemorar da melhor forma possível. A Playboy é essa forma", disse Marina.

A modelo é enteada de Glória Flugel, fotógrafa que nos anos 1980 foi responsável por muitos ensaios da revista, por isso já há uma certa familiaridade. "Eu acompanhei muitos trabalhos e poder fazer o meu agora é incrível", comemora.

Marina aprova a nova fase da revista por consderirar estar mais "chic e sofisticada". "Toquei na festa da Luana Piovani e pude ver e sentir essa nova proposta. Sem falar que a edição da Vivi Orth é extremamente elegante", afirmou. Ela escolheu uma palavra o que o leitor pode esperar do ensaio: "Fetiche!"