Marília Mendonça visita garotinha com câncer que dançou sua música

Marília Mendonça agradeceu a fãs pela presença em show e citou momentos em que foi vítima de inveja. Foto: Denise Andrade/ESTADÃO

O médico Paulo Martins chamou atenção das redes sociais em março deste ano ao tocar ukulele e cantar a música Eu Sei de Cor, de Marília Mendonça, para Sofia, uma criança com câncer. Um vídeo do momento, publicado no Facebook, mostra a garotinha dançando, e as imagens emocionaram.

A história chegou até a própria Marília Mendonça, que foi visitar a menina e publicou fotos dela em seu Instagram. "Princesa Sofia pra vocês! Não dançou pra mim, mas encheu meu coração com todo amor desse mundo! O anjinho mais lindo dessa terra!", escreveu em um dos posts.

Veja as publicações da cantora e relembre a história de Sofia abaixo:

Princesa Sofia pra vocês! Não dançou pá mim, mas encheu meu coração com todo amor desse mundo! O anjinho mais lindo dessa terra! Apaixonada com você Obrigada Dr. @paulofmartinsf e obrigada mamãe e papai dela! Vocês são luz! Uma publicação compartilhada por Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora) em Abr 28, 2017 às 7:13 PDT

Toda exibida vendo o vídeo dela dançando e a tia Marilia toda babona! Não tenho maturidade pra uma fofura dessa Sofia! Uma publicação compartilhada por Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora) em Abr 28, 2017 às 7:24 PDT

Em entrevista ao E+ ainda na época em que o vídeo viralizou, o médico Paulo Martins, residente de pediatria na área de oncologia do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, contou que a ideia de levar o instrumento para o hospital veio após perceber que crianças maiores e adolescentes têm percepção sobre o que está acontecendo, sabem que a situação é complicada e "acabam entrando numa tristeza muito grande".

"Então um dia, após visitar os pacientes, fui conversar com eles e disse: 'amanhã vou trazer meu ukulele e vou tocar para vocês. Escolham algumas músicas e eu vou tocar.'" Veja o resultado que a atitude teve com a pequena Sofia: