Marília Mendonça sobre padrão de beleza: 'Não sou obrigada a ser magra'

Marília Mendonça é apontada como uma das novas vozes do sertanejo feminino, que coloca a mulher como protagonista das músicas Foto: https://www.instagram.com/mariliamendoncacantora/?hl=pt-br

A goiana Marília Mendonça, considerada a nova voz do sertanejo feminino, declarou em entrevista à revista Marie Claire que não pretende perder peso para se encaixar no padrão de beleza e conquistar mais sucesso.

"Nada na minha vida é imposto! Não sou obrigada a ser magra, me render a modinhas para ser feliz. Eu canto, não subo na passarela. Inventam um padrão e as pessoas têm de seguir. Isso é um absurdo. Você tem de fazer e ser como quiser. Talento não tem relação com balança ou roupa, e se você o tem será aceita pelo seu trabalho. Isso vale para todas as áreas", disse Marília.

Ela também credita sua fama à identificação das fãs com suas músicas. "Quando o sucesso acontece é porque se identificaram com sua música, mas para ser duradouro tem de ser verdadeiro. Talvez as mulheres precisassem de uma voz para dizer que nem tudo são flores, mas que podemos, sim, lidar com espinhos.

Famosa pelo hit "Infiel", Marília Mendonça confessou que já traiu e foi traída e que o coração tem dono. "Nunca tive problemas com homem. Nunca passei vontade e sempre escolhi, nunca me deixei ser escolhida. Passei perrengue como qualquer pessoa, fui traída e traí também, coisas da vida. É natural que o assédio aumente quando se ganha visibilidade, mas já tenho meu eleito!"