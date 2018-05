Marília Mendonça faz desabafo após críticas por perda de peso

A cantora Marília Mendonça Foto: Instagram / @mariliamendoncacantora

Após ter publicado uma foto comemorando o sucesso de sua reeducação alimentar e mostrando seu novo visual, com cabelos loiros e mais curtos, a cantora Marília Mendonça usou seu Instagram para fazer um desabafo nesta segunda-feira, 7.

Marília falou a respeito de algumas críticas que recebeu após a mudança: "'Blá, blá, blá, cadê o empoderamento, você não era feliz do jeito que era?'. Eu sempre fui a mulher mais feliz do mundo, mas... Deixaria de ser se tivesse que começar a cancelar shows por qualquer tipo de doença, e olha... O bicho tava começando a pegar. Na verdade, já tinha começado faz tempo."

"A gordura estava compondo mais de 51% do meu corpo. Triglicérides alto, gripes frequentes que me atrapalhavam de concluir meu trabalho com excelência do jeito que vocês merecem. Daí rolou aquele pensamento: '22 anos, a vida inteira pela frente, meu sonho se realizando cada dia mais... será que é essa bagunça que eu quero para minha vida?'. Definitivamente, não!", explicou.

Em seguida, Marília contou que buscou ajuda profissional e sente-se melhor hoje. Também falou sobre os motivos que a levaram a optar pela reeducação em vez de um procedimento cirúrgico: "Não fazer cirurgia foi uma decisão minha, depois que vi que meu estômago é muito frágil quanto a esses procedimentos."

"Passei sete dias com o balão em fevereiro do ano passado e foram sete dias sem me alimentar e sem conseguir segurar água dentro de mim. Deu o efeito reverso do que é estar saudável", complementou.

"Tem um monte de gente sentada na beira do caminho desacreditando no meu foco e da minha capacidade de vencer. Vou até o final nele e, se Deus quiser, volto pra pegar na mão de quem me julga (expressando sua própria frustração e cansaço) e dizer: 'Bora? Você consegue!'", desabafou, por fim.

Confira o relato completo da cantora abaixo:

