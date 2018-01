Marília Mendonça compra briga com o colunista Leo Dias

Marília Mendonça é apontada como uma das novas vozes do sertanejo feminino, que coloca a mulher como protagonista das músicas Foto: https://www.instagram.com/mariliamendoncacantora/?hl=pt-br

O colunista Leo Dias, que recentemente se envolveu em uma polêmica com os atores Danielle Winits e André Gonçalves, arranjou briga desta vez com a cantora Marília Mendonça.

O jornalista publicou uma nota em sua coluna no jornal "O Dia" afirmando que a sertaneja tem ganhado fama de antipática nos bastidores de shows. De acordo com ele, Marília tem apresentado comportamento grosseiro com contratantes, imprensa e público.

A artista não gostou nada da informação e fez um post em seu Instagram respondendo ao jornalista.

"Nunca fui fã do seu trabalho, por não achar que o que você faz seja trabalho, primeiramente. Nem de você, e nem de quem se dedica a inventar historinhas completamente infundadas sobre a vida de gente que nem sabe quem é você, de gente que tá trabalhando. Não é a primeira vez que você destila seu veneno sobre o nome, sem provas, nem fatos ou testemunhas. O que você escreve é baseado em que? Na pessoa que te despertou inveja hoje?", escreveu.