Marilene, das Irmãs Galvão, pede selinho de Tiago Leifert

Marilene Galvão e Tiago Leifert trocaram um selinho durante o programa 'Encontro' Foto: Montagem: Rafael Arbex / Estadão | Márcio Fernandes / Estadão

Justo no dia em que Tiago Leifert foi ao programa Encontro, Meire e Marilene, as irmãs Galvão, abriram o programa cantando Beijinho Doce. Os três estiveram juntos no programa desta sexta-feira, 19.

A performance era uma mensagem indireta das senhoras para o apresentador. Logo após terminarem a canção, Marilene fez um pedido que deixou Leifert surpreso.

“Posso te dar um selinho?”, perguntou Marilene, ao que Tiago respondeu: “Ai, meu Deus! Deixa eu explicar pra minha mulher: é trabalho!", antes de dar um selinho na senhora de 75 anos.

"Já comecei o final de semana me dando bem!", brincou o apresentador após o beijo.

Meire não deixou barato e censurou a irmã em tom de brincadeira: “Minha irmã não tem limites! Ela já chegou dando um selinho no Tiago. Nosso pai não nos ensinou isso”.