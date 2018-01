Marido de Sandy proíbe a entrada de homens no camarim da cantora

O marido da cantora teria proíbido a entrada de homens em seu camarim. Foto: Reprodução/Instagram

Os fãs de Sandy estariam revoltados com o marido da cantora, o músico Lucas Lima. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, os seguidores da filha de Xororó não estão gostando do tratamento que estão recebendo quando vão aos seus shows.

Alguns fãs relataram que Lucas tem proibido os homens de entrarem no camarim de sua esposa, como aconteceu em uma apresentação em Goiânia, no último dia 23.

"O marido dela proibiu que os homens entrassem no camarim, e o meu namorado foi barrado na porta. Eu tive que entrar sozinha. O marido dela vigia tudo", relatou uma fã à publicação.

Mas essa não é a única polêmica envolvendo o casal. O mesmo jornal reportou recentmente que Sandy criou um perfil falso nas redes socais para fazer parte de grupos que discutem sobre ela.

A ideia da cantora é avaliar o que as pessoas estão pensando e falando sobre o trabalho dela e, assim, tentar melhorar diante das críticas.

Mas não é apenas Sandy quem usa esse fake nas redes socais. De acordo com a publicação, Lucas Lima também divide com ela a responsabilidade de fiscalizar esses grupos.

A intenção do casal não é criar nenhum tipo de problema com os fãs, que agora passam a suspeitar de todo mundo que faz parte desses grupos, uma vez que sabem que ali tem um espião.