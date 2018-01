Marido de Paulo Gustavo se declara para o ator nas redes sociais

Marido de Paulo Gustavo se declara nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

O dermatologista Thales Bretas, marido do ator Paulo Gustavo, aproveitou o Dia Internacional de Combate à Homofobia nessa terça-feira, 17, para se declarar seu amor ao companheiro.

Em seu perfil no Instagram, ele lembrou a data e disse para o ator: "Queria celebrar que hoje é o Dia Internacional de Combate à Homofobia! E nada melhor do que relembrar uma celebração que marcou a minha vida! Meu dia mais feliz, que foi possível graças a avanços da sociedade pra permitir a felicidade de pessoas que amam outras do mesmo sexo! Obrigado aos amigos e à família, que nunca discerniram isso e sempre comemoraram meu amor comigo! E a pessoa mais especial da minha vida, que me faz feliz todo dia, @paulogustavo31 e que, no caso, é homem também! Viva o amor e a felicidade de todos".

Na foto postada na rede social, o casal aparece na cerimônia de casamento, que aconteceu em dezembro de 2015 no Rio de Janeiro.