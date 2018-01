Marido de Luiza Valdetaro, Mariano Marcondes Ferraz é preso

Foto: Reprodução/Instagram

O empresário Mariano Marcondes Ferraz, marido da atriz Luiza Valdetaro, foi preso preventivamente na tarde desta quarta-feira, 26, no aeroporto de Guarulhos.

Ele iria embarcar para Londres, na Inglaterra, onde mora com a atriz, a filha do casal e a filha de Luiza do casamento com o empresário Alberto Blanco.

Ferraz é ligado aos grupos Trafigura e Decal foi acusado de pagar US$ 800 mil em propinas ao ex-diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa. A prisão preventiva foi determinação do juiz Sérgio Moro.

Luiza foi protagonista de Malhação em 2006 e teve papeis em diversas produções da Globo.