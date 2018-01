Marido de Elle King é preso por violência doméstica e cantora anuncia separação 

Ferguson teria agredido a cantora e dito que iria matá-la Foto: Instagram/ @elleking

Elle King e seu marido, Andrew Ferguson, casaram em fevereiro de 2016, três semanas depois de se conhecerem. Na última segunda-feira, 15, a cantora postou uma foto dos dois no Instagram para anunciar que estavam se separando. Foi a primeira vez que Elle disse publicamente que era casada.

De acordo com o TMZ, há um mês Ferguson foi preso por violência doméstica, no entanto, ela decidiu não prestar queixas, assim, ele foi liberado. O caso teria ocorrido no dia 23 de abril, na casa do casal, em Los Angeles.

Ao TMZ, uma fonte ligada à polícia afirmou que o ex-marido de Elle teria a segurado pelo pescoço com as duas mãos, jogado a mulher na cama e dito que iria matá-la. O site afirma que as autoridades acharam arranhões no pescoço da atriz e marcas em seu braço.

A versão dele é de que ele a jogou para impedir que Elle batesse sua cabeça na parede. Mais tarde, a cantora disse que a situação saiu do controle enquanto eles festejavam e que não queria prestar queixas. A investigação parou, mas tudo isso coincidiu com a separação do casal.

Na foto postada por Elle no último dia 15, ela diz que os dois se casaram em segredo em fevereiro de 2016 e deveriam ter uma grande cerimônia no dia 15 de abril de 2017. Porém, a cantora deixou de ir ao próprio casamento para ver o show da banda Eagles of Death Metal. A briga ocorreu oito dias depois de ela faltar à cerimônia.