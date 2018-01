Mariano, dupla sertaneja de Munhoz, sofre acidente em quadro do 'Caldeirão do Huck'

Foto: Reprodução/Facebook

O cantor sertanejo Mariano, da dupla Munhoz & Mariano, sofreu um acidente durante gravação do quadro Saltimbum, do programa Caldeirão do Huck.

Em um dos saltos, ele bateu com a nuca no trampolim da piscina do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro. Mariano precisou ir ao hospital e teria levado dez pontos na cabeça. Depois do acidente, os treinos foram suspensos.

No ano passado, Gracyanne Barbosa teve uma fissura na costela após a gravação do quadro Saltimbum. Ela não divulgou detalhes do acidente.