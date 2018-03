Mariana Weickert posta fotos de seu parto e diz: 'Dois longos dias'

Bom para evitar as dores nas costas, pois melhora a postura, ajuda a aliviar dores e inchaços nas pernas e as fortalecem para que a gestante aguente mais o peso e libere a sobrecarga na coluna. Trabalha os braços, importantes para cuidar do bebê, que vai ficar cada vez mais pesado. Evita a incontinência urinária por meio do trabalho do períneo. Auxilia a contração abdominal (o que facilita o trabalho de parto mais tarde). Estabiliza as articulações contra possíveis lesões. Trabalha a respiração, que auxilia no relaxamento do corpo entre uma contração e outra.

Foto: Pixabay