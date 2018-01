Mariana Rios passa no vestibular de História

Mariana Rios declarou que fará História apenas pelo conhecimento, não para seguir carreira. Foto: Reprodução/Instagram Mariana Rios

Mariana Rios está feliz da vida. Aos 31 anos, ela passou no vestibular de História em São Paulo, conforme revelou em entrevista à revista Vogue. A partir de agora, a atriz e cantora vai conciliar a faculdade com a carreira na televisão.

Em dúvida entre História e Psicologia, Mariana optou pela primeira. "Eu gosto muito de viajar, e toda vez que viajo eu procuro saber sobre a história daquele lugar, e me interesso muito por isso. Acho que a escolha foi por causa disso. Pensei no que eu poderia me dedicar e levar para minha vida. História é conhecimento, acho bacana", explica.

Sem revelar ao público a faculdade onde estudará, a atriz e cantora disse que vai fazer o curso "devagarzinho" e que o diploma será apenas para a vida pessoal. "Não penso em trabalhar com isso", afirmou.