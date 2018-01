Mariana Rios ganha buquê gigante de rosas

Mariana Rios não revelou quem deu o buquê Foto: Instagram/ @marianarios

Os internautas não estão sabendo como lidar com o buquê gigante de rosas que Mariana Rios ganhou. Neste sábado, 29, a atris publicou uma foto no Instagram mostrando o presente, o post já tem mais de 67 mil likes e 500 comentários. "Pelos corações que sabem alegrar, querer bem, e com isso deixam o perfume da flor que ofertam", escreveu a atriz na legenda que não revela quem enviou o presente.

Até mesmo a atriz Fernanda Paes usou a rede social para demonstrar sua curiosidade. "Gente, mas você ganhou?", comentou.

A maior parte dos fãs da atriz elogia o arranjo de flores. "Que coisa mais linda. Emocionada daqui. Você merece, diva", escreveu @raquel.renata.oliveira. "Nossa senhora, o que é isso? O tamanho do amor deve ser proporcional ao tamanho?", comentou @luluvieira.

Outros internautas especulam sobre as questões práticas que envolvem o presente. "Nossa, deve custar o preço de um carro popular", disse @danubianovis. "Eu aqui tentado imaginar como foi carregar esse super buquê", escreveu @raquell_San.

Alguns comentários questionam se o presente foi um pedido de desculpas. "Imagina a merda que esse cara fez", comentou @toitatu. "É amor demais....ou fez uma mer#?? muito grande...", afirmou @ribeirothaise8.

Segundo o jornal Extra, a atriz recebeu o buquê após reatar o namoro com Ivens Dias Neto.

Veja o post de Mariana Rios: