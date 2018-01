Mariana Rios deixa de seguir Grazi Massafera no Instagram

As atrizes já apareceram juntas algumas vezes. Foto: Reprodução/Twitter

Parece que Grazi Massafera e Mariana Rios não se dão lá muito bem. A loira começou a namorar o empresário milionário Patrick Bullus, ex de Mariana Rios, pouco tempo depois do término. Agora, Mariana decidiu parar de segui-la no Instagram.

Entretanto, Grazi continua seguindo Mariana. De qualquer forma, as duas nunca foram muito próximas, e o fato de terem namorado o mesmo homem só deve ter agravado a situação.

Mariana e Bullus namoraram por dois anos. Dias depois da separação, em junho, Grazi e ele foram vistos aos beijos num restaurante do Rio de Janeiro. Desde então, o novo casal já viajou para os Estados Unidos e para a Europa juntos.