Mariah Carey volta a alfinetar Nicki Minaj em entrevista

A reação de Mariah Carey e Andy durante a pergunta sobre Nicki Minaj. Foto: Divulgação

A cantora Mariah Carey participou do programa Watch What Happens Live, apresentado por Andy Cohen, conhecido por colocar assuntos incômodos de seus convidados em pauta, mas de uma maneira extremamente humorada e interativa.

Em meio ao questionário, Andy perguntou para Mariah se ela poderia fazer três elogios a Nicki Minaj, com quem possui uma rixa explícita e muito conhecida desde que dividiram a bancada do American Idol. A reação da intérprete de Hero foi de completo silêncio, além de um olhar irônico ao apresentador, que aguardava a resposta de boca aberta.

''Você consegue?", replicou Mariah. Em seguida, a cantora desconversou, explicando que lidou com a rixa de uma maneira em que procurou manter o seu nível elevado. "É melhor, apenas siga em frente", finalizou Mariah.

Andy ainda perguntou sobre o famoso bordão de Carey, 'I don't know her' ('Eu não a conheço', em tradução livre), gerado durante uma antiga entrevista, quando perguntaram para Mariah o que ela achava de Jennifer Lopez.

"Eu sou completamente esquecida, mas não vou entrar nessa onda de Hollywood para fazer de conta que seríamos melhores amigas, eu apenas não a conheço pessoalmente. A pergunta na ocasião era sobre Beyoncé e eu respondi, porque ela eu conheço, afirmei que a achava supertalentosa, um doce e carismática, então não era como se eu conhecesse quem a pessoa realmente é, claro que eu sei", explicou a cantora.