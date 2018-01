Mariah Carey tenta emagrecer para o casamento e faz dieta do peixe

A cantora Mariah Carey tenta emagrecer para o casamento Foto: Bang Showbiz

Mariah Carey está comendo somente peixe para perder uns quilinhos. A dona do hit Hero está determinada a perder peso para o casamento com James Packer e recorreu a medidas extremas.

"Mariah come salmão no café, linguado no lanche da tarde e atum no jantar", disse uma fonte à revista Heat.

O único espaço que sobra na dieta é destinada para apenas uma porção de fruta por dia. Apesar de inusitado, o regime está dando certo, pois a cantora já perdeu quase 7 quilos - mais do que conseguiu com sua dieta anterior, que consistia em refeições com baixo teor de carboidrato.

Entretanto, após reduzir dois números, seu noivo milionário está ansioso para que ela não perca mais nenhum quilo. "James está preocupado que ela perca as curvas dela. Ele disse para ela ir mais devagar agora porque ele adora seu bumbum e curvas", disse a fonte à publicação.

A estrela de 46 anos - que é mãe dos gêmeos Moroccan e Monroe, de 4 anos, frutos do relacionamento com Nick Cannon - admitiu anteriormente que ela estava numa dieta bem "pesada".

"Minha dieta é sombria. Eu uso bastante a palavra porque é bem pesada. Minha dieta é horrível, mas eu não quero contar para ninguém porque não é da conta deles. Eu só não quero as pessoas comentando por aí", compartilhou.