Mariah Carey exige que restaurante toque suas músicas

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Mariah Carey, conhecida pelas exigências extravagantes que costuma fazer, estaria supostamente insistindo para que suas próprias músicas sejam tocadas nos restaurantes que ela frequenta, para que possa ter uma "entrada triunfal".

Frequentadores do Restaurante Aurora, na cidade de Capri, na Itália, estavam desfrutando de suas refeições no último domingo, 24, quando a cantora de 46 anos entrou no local, somente depois que uma de suas músicas começou a tocar no sistema de som.

"Ela literalmente teve uma música de entrada", disse um dos clientes ao New York Post, para em seguida acrescentar: "Ela foi muito simpática. Estava de ótimo humor e foi legal com todo mundo, até mesmo posando para algumas fotos com crianças".

Mariah estava acompanhada de seu noivo bilionário James Packer, além de outras oito pessoas, incluindo o ex-parceiro de Uma Thurman, Arpad Busson. Suas músicas teriam sido tocadas durante a noite inteira, e, a certa altura, um dos convidados de seu grupo gritou: "Ei, vamos colocar algo mais otimista", levando a equipe do restaurante a tocar seu single 'Fantasy', levando todos à loucura. Atualmente, a cantora está curtindo as férias no iate de seu noivo, ao lado dele e de seus filhos, Moroccan e Monroe, 5.

Recentemente, a estrela também contou que se recusa a fazer as próprias compras: "As luzes de supermercado são muito ruins. Você já percebeu que elas são fluorescentes?".